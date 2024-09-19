Экспертиза детей | Центр специальных исследований и экспертиз | Москва

Для чего и когда нужна экспертиза ребёнка и детско-родительских отношений? Как её назначить и кому поручить её проведение?

Необходимость в проведении судебной экспертизы ребёнка и детско-родительских отношений возникает, как правило, в тех случаях, когда в семью приходят конфликты и склоки, когда муж с женой разводятся и не могут достигнуть договоренности о месте проживания своего ребенка и (или) о месте и порядке встреч ребенка с тем родителем, который с ребенком не проживает. Цель любой экспертизы помочь суду разобраться с вопросами требующими специальных знаний психолога и педагога. Однако просто психологических знаний при этом недостаточно.

Психолог должен владеть также юридическим понятийным аппаратом, чтобы его Заключение было ясным и понятным для суда и других участников судебного разбирательства. Основное требование к Заключению эксперта - психологическая экспертиза и ее выводы должны быть объективны, научны и понятны суду и участникам процесса.

Психологическая экспертиза детско-родительских отношений и интересов ребенка

Психологическая экспертиза детско-родительских отношений и исследования ребёнка обычно проводится для того, чтобы: ​ установить, к кому ребёнок психологически привязан в большей степени;

установить, с кем изъявляет желание проживать после развода и какими психологическими факторами это желание обусловлено;

установить имеются ли у ребенка признаки психологического вреда, нанесенного ему кем-либо;

установить наличие факторов риска в вариантах проживания с отцом или матерью;

исследовать степень внушаемость ребенка, его психологическую зависимость от каждого родителя.

Также в ходе проведения психологической экспертизы ребёнка возможно установить, насколько часто он хочет встречаться с родителями, имеет ли какие-либо психологические травмы, как и в какой степени отражается на психологическом состоянии ребёнка негативное влияние со стороны кого-либо из ближайшего окружения несовершеннолетнего.

Психологическая экспертиза опекунов, родителей и других родственников, из числа ближайшего окружения несовершеннолетнего ребенка

Экспертиза родителей, а также иных лиц из числа ближайшего окружения ребенка обычно проводится в тех случаях, когда у суда или у участников судебного процесса есть основания полагать, что кто-либо из родителей оказывает негативное влияние на несовершеннолетнего или имеет психологические или психиатрические противопоказания к самостоятельному воспитанию или общению с ребёнком. ​ Также бывает необходимость в выяснении отношений ребенка с другими родственниками. Например, с бабушками, дедушками, братьями и сестрами, мачехой или отчимом. Обычно данная экспертиза назначается в том случае, когда необходимо изучить психологический климат и отношения по предполагаемому месту жительства ребенка.

Указанные психологические экспертизы могут быть как судебными, так и внесудебными, инициативными. Исследования психики ребенка и родителей может преследовать различные цели. Но чаще всего их проводят для использования в правовом споре между разводящимися родителями. ​ Принципиальное отличие между ними состоит в том, что судебными называются только те, которые назначены Определением или Постановлением суда, следствия, дознания или лица, ведущего производство по делу об административном правонарушении.

Если указанный перечень должностных лиц экспертизу не назначал, то любая проведённая экспертиза будет внесудебной, или досудебной. Судебные психологические и психолого-педагогические экспертизы проводятся чаще всего в случаях правового спора об определении места жительства ребенка и порядка общения с отдельно проживающим родителем. Иногда они могут быть проведены и по уголовным делам по факта нанесения вреда ребенку.

Проведение психологической экспертизы в гражданском процессе по делам о разводе обусловлено требованиями, содержащимися в Семейном Кодексе Российской Федерации.

Судебную экспертизу после её проведения суд принимает, как правило, в обязательном порядке. Исключение составляют Заключения эксперта, составленные не по установленной форме или с нарушением закона. Поэтому при выборе экспертного учреждения следует выбирать то, которое специализируется на производстве психологических экспертиз. ​ В принятии внесудебной экспертизы суд может без объяснения причин отказать, хотя на практике это бывает очень редко: обычно в тех случаях, когда экспертиза проведена некомпетентными экспертами или с грубыми нарушениям законодательства.

9 Шагов для того, чтобы Заключение судебной экспертизы попало в суд

1. Решить для себя: Что Вы хотите доказать в суде? Для чего Вам Заключение экспертизы? 2. Получить консультацию эксперта. 3. Определиться с экспертным учреждением. 4. Заключить с экспертным учреждением Договор. 5. Поставить вопросы перед экспертизой (с помощью нашего эксперта-психолога). 6. Назначить экспертизу и сроки её проведения. 7. Провести очное обследование. 8. Получить Заключение экспертизы. 9. Предоставить его в суд!

Кому и как назначить судебную психологическую экспертизу? Если Вы хотите назначить психологическую экспертизу через суд, то Вам необходимо обратиться с ходатайством к судье. В ходатайстве необходимо указать сведения об экспертном учреждении и изложить свои вопросы экспертам. Желательно к ходатайству приложить справку из экспертного учреждения о возможности проведения экспертизы. Если суд удовлетворит Ваше ходатайство, то в определении суда о назначении экспертизы, как правило, к вопросам, поставленным Вами, будут добавлены вопросы, поставленные судом и Вашими оппонентами по судебному заседанию.

После производства экспертизы Заключение будет направлено напрямую в суд независимо оттого, устраивают Вас результаты экспертизы или нет.

Если Вы инициативно напрямую обратились в экспертное учреждение для производства психологической экспертизы, то, как правило, руководитель экспертной организации или ведущий эксперт оказывает помощь в формулировании Вами вопросов, консультирует о возможных последствиях прояснения вопросов судебной экспертизы. После проведения экспертизы у заказчика остаётся возможность часть из поставленных вопросов снять или добавить новые. Кроме того, заказчик экспертного исследования самостоятельно решает, предоставлять указанную экспертизу в суд или нет.

Кто имеет право проводить психологическую экспертизу? Требования к судебным экспертам, в том числе к экспертам, проводящим психологическую экспертизу и психолого-педагогическую экспертизу, чётко регламентированы ГК РФ, ГПК РФ, УПК РФ, а также Федеральным Законом 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности". ​ В частности, судебный эксперт должен обладать компетен-циями, дающими ему возможность проведения исследований и дачи заключения по вопросам, разрешение которых требует зна- ний в области психологической и педагогической наук в целях уста- новления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретно- му делу. В зависимости от вопросов, поставленных перед экспер- тизой, к ней могут привлекаться социальные, клинические или специальные психологи, педагоги, психиатры, врачи, филологи и лингвисты.

Очень важно, чтобы хотя бы один из экспертов прошёл обуче- ние и имел сертификат соответствия по экспертной специальнос- ти 20.1 "Исследование психологии и психофизиологии человека", утверждённой Приказом Минюста России от 27.12.2012 №237.

С учётом этих требований, судебным экспертом может быть любое лицо, обладающее специальными знаниями и в установ- ленном порядке назначенное для производства судебной психо-логической экспертизы ребёнка, родителя, опекуна или детско-родительских отношений.

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Наш главный эксперт-психолог Лосев Андрей Васильевич - является экспертом первого канала Российского телевидения