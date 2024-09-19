Экспертиза детей | Центр специальных исследований и экспертиз | Москва
 

Для чего и когда нужна экспертиза ребёнка и детско-родительских отношений?

Как её назначить и кому поручить её проведение?

    Необходимость в проведении судебной экспертизы ребёнка и детско-родительских отношений возникает, как правило, в тех случаях, когда в семью приходят конфликты и склоки, когда муж с женой разводятся и не могут достигнуть договоренности о месте проживания своего ребенка и (или) о месте и порядке встреч ребенка с тем родителем, который с ребенком не проживает.

 

  Цель любой экспертизы помочь суду разобраться с вопросами требующими специальных знаний психолога и педагога. Однако просто психологических знаний при этом недостаточно. 

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     Психолог должен владеть также юридическим понятийным аппаратом, чтобы его Заключение было ясным и понятным для суда и других участников судебного разбирательства. Основное требование к Заключению эксперта - психологическая экспертиза и ее выводы должны быть объективны, научны и понятны суду и участникам процесса.

Психологическая экспертиза детско-родительских отношений и интересов ребенка

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    Психологическая экспертиза детско-родительских отношений и исследования ребёнка обычно проводится для того, чтобы: 

  • установить, к кому ребёнок психологически привязан в большей степени; 

  • установить, с кем изъявляет желание проживать после развода и какими психологическими факторами это желание обусловлено;

  • установить имеются ли у ребенка признаки психологического вреда, нанесенного ему кем-либо;

  • установить наличие факторов риска в вариантах проживания с отцом или матерью;

  • исследовать степень внушаемость ребенка, его психологическую зависимость от каждого родителя.

   Также в ходе проведения психологической экспертизы ребёнка возможно установить, насколько часто он хочет встречаться с родителями, имеет ли какие-либо психологические травмы, как и в какой степени отражается на психологическом состоянии ребёнка негативное влияние со стороны кого-либо из ближайшего окружения несовершеннолетнего.

Психологическая экспертиза опекунов, родителей и других родственников,

из числа ближайшего окружения несовершеннолетнего ребенка

    Экспертиза родителей, а также иных лиц из числа ближайшего окружения ребенка обычно проводится в тех случаях, когда у суда или у участников судебного процесса есть основания полагать, что кто-либо из родителей оказывает негативное влияние на несовершеннолетнего или имеет психологические или психиатрические противопоказания к самостоятельному воспитанию или общению с ребёнком.

   Также бывает необходимость в выяснении отношений ребенка с другими родственниками. Например, с бабушками, дедушками, братьями и сестрами, мачехой или отчимом.

    Обычно данная экспертиза назначается в том случае, когда необходимо изучить психологический климат и отношения по предполагаемому месту жительства ребенка.

      Указанные психологические экспертизы могут быть как судебными, так и внесудебными, инициативными. Исследования психики ребенка и родителей может преследовать различные цели. Но чаще всего их проводят для использования в правовом споре между разводящимися родителями.

      Принципиальное отличие между ними состоит в том, что судебными называются только те, которые назначены Определением или Постановлением суда, следствия, дознания или лица, ведущего производство по делу об административном правонарушении.

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     Если указанный перечень должностных лиц экспертизу не назначал, то любая проведённая экспертиза будет внесудебной, или досудебной.

   Судебные психологические и психолого-педагогические экспертизы проводятся чаще всего в случаях правового спора об определении места жительства ребенка и порядка общения с отдельно проживающим родителем. Иногда они могут быть проведены и по уголовным делам по факта нанесения вреда ребенку.

         Проведение психологической экспертизы в гражданском процессе по делам о разводе обусловлено требованиями, содержащимися в Семейном Кодексе Российской Федерации.

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       Судебную экспертизу после её проведения суд принимает, как правило, в обязательном порядке.

 

    Исключение составляют Заключения эксперта, составленные не по установленной форме или с нарушением закона.

 

  Поэтому при выборе экспертного учреждения следует выбирать то, которое специализируется на производстве психологических экспертиз.

   В принятии внесудебной экспертизы суд может без объяснения причин отказать, хотя на практике это бывает очень редко: обычно в тех случаях, когда экспертиза проведена некомпетентными экспертами или с грубыми нарушениям законодательства.

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      9 Шагов для того, чтобы Заключение судебной экспертизы попало в суд

1. Решить для себя: Что Вы хотите доказать в суде? Для чего Вам Заключение экспертизы?

2. Получить консультацию эксперта. 

3. Определиться с экспертным учреждением.

4. Заключить с экспертным учреждением Договор.

5. Поставить вопросы перед экспертизой (с помощью нашего эксперта-психолога).

6. Назначить экспертизу и сроки её проведения.

7. Провести очное обследование.

8. Получить Заключение экспертизы.

9. Предоставить его в суд!

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Кому и как назначить судебную психологическую экспертизу?

      Если Вы хотите назначить психологическую экспертизу через суд, то Вам необходимо обратиться с ходатайством к судье. В ходатайстве необходимо указать сведения об экспертном учреждении и изложить свои вопросы экспертам. Желательно к ходатайству приложить справку из экспертного учреждения о возможности проведения экспертизы. Если суд удовлетворит Ваше ходатайство, то в определении суда о назначении экспертизы, как правило, к вопросам, поставленным Вами, будут добавлены вопросы, поставленные судом и Вашими оппонентами по судебному заседанию.


       После производства экспертизы Заключение будет направлено напрямую в суд независимо оттого, устраивают Вас результаты экспертизы или нет.


       Если Вы инициативно напрямую обратились в экспертное учреждение для производства психологической экспертизы, то, как правило, руководитель экспертной организации или ведущий эксперт оказывает помощь в формулировании Вами вопросов, консультирует о возможных последствиях прояснения вопросов судебной экспертизы. После проведения экспертизы у заказчика остаётся возможность часть из поставленных вопросов снять или добавить новые. Кроме того, заказчик экспертного исследования самостоятельно решает, предоставлять указанную экспертизу в суд или нет.

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Кто имеет право проводить психологическую экспертизу?

        Требования к судебным экспертам, в том числе к экспертам, проводящим психологическую экспертизу и психолого-педагогическую экспертизу, чётко регламентированы ГК РФ, ГПК РФ, УПК РФ, а также Федеральным Законом 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности".

        В частности, судебный эксперт должен обладать компетен-циями, дающими ему возможность проведения исследований и дачи заключения по вопросам, разрешение которых требует зна- ний в области психологической и педагогической наук в целях уста- новления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретно- му делу. В зависимости от вопросов, поставленных перед экспер- тизой, к ней могут привлекаться социальные, клинические или специальные психологи, педагоги, психиатры, врачи, филологи и лингвисты.


        Очень важно, чтобы хотя бы один из экспертов прошёл обуче- ние и имел сертификат соответствия по экспертной специальнос- ти 20.1 "Исследование психологии и психофизиологии человека", утверждённой Приказом Минюста России от 27.12.2012 №237.
        С учётом этих требований, судебным экспертом может быть любое лицо, обладающее специальными знаниями и в установ- ленном порядке назначенное для производства судебной психо-логической экспертизы ребёнка, родителя, опекуна или детско-родительских отношений.

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Наш главный эксперт-психолог
Лосев Андрей Васильевич - 
является экспертом первого канала Российского телевидения

Проконсультироваться с судебным экспертом-психологом по вопросам проведения психологической экспертизы ребенка, родителей или

детско-родительских отношений

можно по телефону:

8 (495)-118-31-03

 

Получить письменный ответ на Ваш вопрос можно, послав запрос на электронную почту:

v@psy-expert.ru

 

Психологические экспертизы детей и родителей проводятся по адресу:

 

125009, г. Москва,

ул. Тверская, д.20, стр.1,  

станции метро :

Пушкинская, Тверская, Чеховская

 